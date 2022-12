Durante el SmackDown de la semana pasada, Kurt Angle estuvo celebrando su 54 cumpleaños con todo el Universo WWE, tanto los fanáticos que estaban en la arena como quienes estaban en casa así como las Superestrellas y demás personal de la compañía en el programa. Él mismo fue quien se puso en contacto para saber si estaban interesados en hacer algo y finalmente sí lo estuvieron. Fue un show distinto, siempre es un gusto ver al medallista de oro olímpico, y su reencuentro con viejos amigos, así como Jason Jordan; y estuvo acompañado de Gable Steveson.

► Kurt Angle sigue oliendo a leche

Aunque no fue una buena ocasión para todos, por ejemplo, Alpha Academy acabaron bañados en leche después de molestar al integrante del Salón de la Fama. Este junto con Steveson llevaron al escenario un camión con su bebida favorita para regar a Chad Gable y Otis mientras estos no sabían como escapar del encordado. Y la cosa no quedó ahí porque una vez que los rudos se fueron, Kurt Angle y el también ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos cerraron la noche bebiendo leche frente a todo el público.

No faltó la leche en el cumpleaños de Kurt Angle y por ello no nos sorprende que tres días después todavía huela a ella. En una reciente publicación en redes sociales, «The Wrestling Machine» da a conocer que su esposa, Giovanna Angle, le estuvo preguntando cómo esto es posible.

«Sentado en la reunión de natación de mis hijas durante 5 horas y mi esposa no deja de preguntarme por qué todavía huelo a leche«.