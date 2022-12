El viernes pasado, en SmackDown, Kurt Angle celebró su cumpleaños a través de varios segmentos y en un reciente episodio de su podcast, The Kurt Angle Show, estuvo hablando de todo ello, revelando que fue él quien se puso en contacto con WWE para que sucediera así como cuál era el plan original. El miembro del Salón de la Fama protagonizó algunos momentos emotivos, como su reencuentro Jason Jordan. Además, estuvo acompañado de una de las nuevas contrataciones de WWE, Gable Steveson.

► El cumpleaños de Kurt Angle en SmackDown

“Bueno, me acerqué a WWE y dije: ‘Escuchen, su héroe olímpico cumplirá años el 9 de diciembre. Estarán en Pittsburgh, es el momento perfecto para celebrar mi cumpleaños’. Entonces dijeron: ‘Sí, sí, lo pensaremos’. Luego se pusieron en contacto conmigo y me dijeron: ‘Está bien, vamos a hacer algo’.

“Querían que volviera a hacer el segmento con el camión de leche. Decidieron que un montón de rufianes hablaran de mí durante el programa, durante todo el programa, menospreciándome y criticándome. Luego, al final, saldrían al ring porque se suponía que yo tenía mi celebración, pero no me presentaría, y los heels estarían en el ring con todo el pastel de cumpleaños y todo, y yo entraría con el camión de leche, y los rocío con ella. Les digo: ‘Oigan, no pueden comer pastel sin leche’. Es impresionante. Cuando me dijeron esto, me emocioné mucho. Porque ese fue mi momento favorito en la WWE. Conduciendo ese camión de leche hacia la arena en Sacramento, California. Fue mi momento número uno, me encanta que me lo haya pasado tan bien haciéndolo. Y fue un momento increíble para mí poder hacerlo de nuevo”.