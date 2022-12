Wheeler Yuta: «Blackpool Combat Club evolucionará»

Después que Blackpool Combat Club, destronara al Jericho Appreciation Society en Final Battle de ROH, quitándole dos campeonatos, Wheeler Yuta siente que es momento para que la agrupación evolucione.

Yuta derrotó a Daniel García por el Campeonato Pure ROH y Claudio Castagnoli​​​ le quitó el Campeonato Mundial ROH a Chris Jericho, lo que sin duda sentó un gran precedente dentro de la rivalidad que tienen ambas agrupaciones.

“Creo que va a evolucionar un poco. En todo caso, es reenfocar. Hemos estado tan atados con la Jericho Appreciation Society que creo que casi olvidamos para qué estamos aquí y qué estamos tratando de hacer, y eso es exponer nuestra visión de la lucha libre. Es dejar nuestra cicatriz y dejar nuestra marca en la lucha libre profesional.

«Ahora creo que obviamente ya no tenemos el campeonato mundial, pero creo que estamos más concentrados y con más hambre que nunca… Queremos estas oportunidades, queremos ese oro. Claudio tiene el Campeonato Mundial Ring of Honor, Mox quiere recuperar su título mundial. Creo que todos estamos muy concentrados y todos tenemos mucha hambre. Así que no estoy seguro de si Blackpool Combat Club 2.0 será tan diferente, excepto que podría ser un poco más agresivo, un poco más vicioso».