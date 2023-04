La lucha libre profesional conoce a King Maxel, el hijo mayor de Matt y Reby Hardy, desde hace unos cuantos años, aunque todavía es muy joven para iniciar una carrera. ¿Y para tener un combate? Nos los preguntamos porque su padre habla de la posibilidad de que luche en The Firm Deletion en la Hardy Compound en The Extreme Life of Matt Hardy.

> King Maxel podría luchar en The Firm Deletion

“Va a ser muy divertido volver a Hardy Compound. Estoy muy emocionado de tomar equipos de cuatro hombres, ocho personas en total, y tener un combate en el Hardy Compound. Eso es algo que nunca hemos hecho antes. Hicimos muchas cosas con Decay, donde había seis personas que interactuaban entre sí. Obviamente, seríamos yo, Jeff y la reina Rebecca contra Abyss, Crazzy Steve y Rosemary. Ahora, tener ocho personas ahí fuera… El Hardy Compound siempre promete cameos. Siempre tiene apariciones de invitados especiales.

“Estoy emocionado por este porque siento que va a ser un poco diferente a todos los demás. Hay muchos muchachos involucrados, pero creo que también se basará más en un Universo AEW que cualquier otro combate cinematográfico porque entiendo el hecho de que son un tipo de promoción más centrada en los deportes. Así que vamos a tener algunos momentos divertidos y entretenidos. Va a haber mucha gran fisicalidad. Será bastante brutal en muchos sentidos, muchos lugares que te dejarán sin aliento, pero también se basará en la realidad, lo que creo que será muy bueno para la audiencia de AEW.

“Creo que verás a todos los miembros clásicos de la familia House Hardy allí durante este combate. Verás a los bebés Hardy Boyz. Verás a la reina Rebecca. Estoy seguro de que verás al señor Benjamin, e imagino que también habrá un cameo de Gothic Baby [la hija de Matt], así que será muy divertido. Déjame decir esto también, Jon. Hablando de Stokely, King Maxel tiene su Swanton. Él también está listo para Maxton Stokely. Con suerte, se interpondrá en su camino.

“No creo que [Stokely Hathaway] se haya dado cuenta de que King Maxel todavía está invicto. Tiene un récord de 3-0. Entonces, ya veremos. Tal vez podamos construir un combate dentro del combate The Firm Deletion“.

¿Te gustan las luchas en la Hardy Compound?