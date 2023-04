El futuro de los Hardy Boyz y de la Hardy Party

Matt Hardy, Jeff Hardy, Isiah Kassidy y Hook forman la improsivisada facción Hardy Party para luchar contra The Firm (Ethan Page, Big Bill, Lee Moriarty y Stokely Hathaway); también forman parte de ella The Gunns, pero dado que han estado reinando como Campeones Mundiales de Parejas AEW no han formado parte de esta historia. Pero no ha terminado, todavía van a suceder muchas cosas, empezando por el combate The Firm Deletion. De ello estuvo hablando el mayor de los Hardy en The Extreme Life of Matt Hardy.

> Hardy Party vs. The Firm

“Ya tenemos una idea de cómo tomar la historia actual una vez que termine con The Firm. Creo que hará felices a muchas personas que han disfrutado nuestra historia de principio a fin. Llamaremos a este combate The Firm Deletion. Creo que realmente será la eliminación de The Firm cuando todo esté dicho y hecho.

“Hay un par de ideas, obviamente, Jeff está de vuelta, así que vamos a profundizar en la escena de parejas y vamos a tratar de encontrar nuestro camino de regreso a la montaña para tener otra oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW, y tenemos un par de ideas sobre las direcciones que podríamos seguir.

“Va a haber un pequeño giro, creo, donde el Hardy Party va a estar evolucionando y cambiando un poco. Creo que va a ser un pequeño puñado de tipos que todavía estarán asociados conmigo y con Jeff. Tal vez Hardy Party es el nombre de nuestra facción”.

¿Te gusta esta rivalidad?