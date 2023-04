The Firm, contra todos los Hardys excepto Reby

Durante meses, The Firm tuvo en sus manos los contratos de Matt Hardy e Isiah Kassidy, por lo que pudieron obligarlos a unirse a Ethan Page, Big Bill, Lee Moriarty y Stokely Hathaway. Hasta que finalmente se volvieron contra la facción, juntándose tanto con Hook como con Jeff Hardy. Ahora es de suponer que de aquí saldrá una interesante lucha que veremos cuando sucede. Pero antes, el mánager de la agrupación de rudos ha querido pronunciarse y aclarar que él nunca confió en el Hardy Boyz.

> Stokely Hathaway nunca confió en Matt Hardy

“Hay un lugar especial en el infierno para The Hardys. Aquí estoy, recién saliendo de fisioterapia, ni siquiera autorizado todavía, y supuestamente, estoy en una luchua por equipos de ocho hombres en el Hardy Compound. Todo este tiempo,le dije a Ethan Page que no confiara en Matt Hardy. Un ejemplo perfecto, hace unas semanas quedaba una última Fanta en el catering, y todos detrás del escenario saben cuánto amo el refresco de naranja. Pero Ethan Page, porque es un tipo tan agradable, y lo es, él realmente es, me dijo que debería dárselo a Matt Hardy porque Matt Hardy es una leyenda.

“Tan pronto como Ethan Page me dio la espalda, Matt Hardy me miró y se rió. Así que allí estaba yo, sediento como la mi*rda, todo el día, maldiciendo, como Mark Henry el primer día de junio. Así que The Firm, prometemos luchar contra todos los Hardy, excepto Reby. Escuché que obtuvo una licencia de armas. Una última cosa, Maxwell, escuché que has estado diciendo cosas, hablando mi*rda. A la mi*rda, llamaré a Direct TV y sacaré Disney Channel de tu televisor, pequeño bastardo”.

¿Qué te parece esta rivalidad?