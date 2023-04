Richard Holliday confirma agencia libre

El contrato de Richard Holliday con MLW, ha llegado a su fin. Tras tomarse una pausa para someterse a tratamiento para el linfoma de Hodgkin del cual fue diagnosticado a finales del año pasado.

Court Bauer CEO de Major League Wrestling, ha informado la noticia en entrevista para el programa Busted Open Radio.

Con relacion a un posible regreso del luchador a la empresa, el fundador de MLW aseguró que Holliday tiene un sitio esperándole siempre y cuando él quiera volver, lo que supone que la salida se ha dado en buenos términos. El propio Richard Holliday confirmó las palabras de Court Bauer con un post en su perfil de Twitter en el cual también agradeció a los fans y a la empresa por sus cinco años como parte de MLW.

I can confirm. I would like to thank Court Bauer and the entire team/locker room at @MLW

A tremendous experience for me lasting nearly 5 years.

My first match there was a dark match, and my last was a main event. Thankful for everything in between. https://t.co/qyEvZdoeW0

— Richard Holliday (@MostMarketable) April 19, 2023