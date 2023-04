Major League Wrestling presento su evento War Chamber 2023. En vivo desde el Melrose Ballroom en New York.

En el evento principal Alex Hammerstone y Second Gear Crew se enfrentaron a The Calling. Durante el combate, Alex Hammerstone salió lesionado de una pierna. No pudo pararse y necesitó que los árbitros vinieran al ring para ayudarlo a salir de la lucha

The Calling venció a Second Gear Crew, dada la desventaja de 4 contra 3 una vez que Hammerstone se fue. Aunque The Calling salió victorioso, parece que la enemistad entre ellos y Second Gear Crew no ha terminado.

Samoan Swat Team defendieron con éxito el Campeonato de Parejas contra The FBI & Mane Event, en lo que fue una lucha de triple amenaza llena de acción. Davey Boy Smith Jr. y Tracy Williams tuvieron éxito en la primera ronda del Torneo de la Ópera Cup.

Aunque Taya Valkyrie y Sam Adonis intentaron interferir en el encuentro. Delmi Exo y Samoan Swat Team bajaron para nivelar las cosas. Jacob Fatu cubrió a John Hennigan para convertirse en el nuevo campeón, en lo que fue el combate de la noche.

Fue anunciado en el cartel Lio Rush enfrentando al campeón Lince Dorado por el Campeonato de Peso Medio de MLW. Sin embargo, Akira y The Calling tuvieron otros planes. Akira bajó con Raven y los secuaces enmascarados de de The Calling. Atacaron a Dorado cuando estaba siendo anunciado.

Lio Rush salió con el Campeonato de Peso Medio que le robó a Dorado, y dijo que como tenía el cinturón, él hacia las reglas. Esto fue un fracasó para Lio Rush, ya que Akira con The Calling, obtuvo la victoria para convertirse en el nuevo campeón.

Resultados MLW War Chamber 2023