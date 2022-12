Kevin Owens y su lógica en la creatividad de la WWE

Atendiendo a que eligió hacer equipo con Seth Rollins en un reciente episodio de Raw a pesar de la historia que compartieron -en el buen y en el mal sentido- Kevin Owens estuvo hablando recientemente en WrestleRant acerca de la lógica que intenta seguir con la creatividad de la WWE.

Aunque, según señala, a otros no les importa tanto. Es complicado ser lógico, al menos totalmente lógico, en la lucha libre profesional. Digamos que ser ilógico es una licencia que se toman los luchadores como puede ocurrir en los géneros de las películas de acción o de terror.

► La lógica creativa de Kevin Owens

«Soy un gran fanático de ser lógico. Siempre he tratado de ser lógico en mi tiempo en la WWE, tal vez más lógico de lo que la mayoría de la gente elige ser o intenta ser o quiere ser. Tengo bastante memoria para las cosas. Eso sucede en la lucha libre, siempre he tenido ese tipo de memoria y no es solo para mí tampoco.

«Cada vez que tengo la oportunidad de usar esa lógica, siempre es agradable y estoy feliz de hacerlo. Puedo ver en los comentarios que a la gente le gusta eso porque la televisión de la WWE a veces, ¿cómo puedo decirlo? No siempre son las personas más lógicas, ¿sabes? Así que cuando alguien usa el sentido común y la lógica, es discordante«.

¿Os gusta lo que está haciendo Kevin Owens actualmente en la WWE?