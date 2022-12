Kevin Owens elogió el trabajo de Sami Zayn

The Bloodline actualmente está teniendo una etapa imparable en la compañía, ya que posee la mayoría de los títulos en WWE. El grupo se ha fortalecido con la presencia de Sami Zayn y Solo Sikoa y está listo para enfrentar uno de sus mayores desafíos para fin de año en la marca azul cuando Kevin Owens y John Cena se enfrenten ante el Uce Honorario y Roman Reigns en una lucha por equipos.

► Kevin Owens y Sami Zayn siempre están unidos por el destino

Sami Zayn y Kevin Owens son dos nombres que están muy ligados de muchas maneras, y en estas últimas semanas han vuelto a cruzar caminos. El mes pasado, The Prizefighter se unió a The Brawling Brutes y Drew McIntyre para enfrentarse al The Bloodline en Survivor Series: WarGames, pero no logró el resultado esperado, y el ex Campeón Universal todavía continúa en su cruzada por acabar con el reinado de Roman Reigns y The Bloodline.

Durante una entrevista reciente en el New York Post, el ex campeón universal elogió a Sami Zayn por su trabajo en The Bloodline, y reconoció que sus carreras siempre han estado unidas de una u otra forma.

«Sami Zayn ha sido un luchador increíble durante los 22 años que lo conozco y es genial ver a la gente finalmente darse cuenta de eso y apreciarlo tanto como deberían. Él está recibiendo el crédito que se merece durante mucho tiempo. Nuestras carreras en este momento, no se puede negar que siempre estarán vinculadas y unidas entre sí. Siempre volveremos a estar juntos de una forma u otra, ya sea rivalizando o haciendo equipo. Ha sido realmente emocionante ver cómo se desarrollan las cosas para él».