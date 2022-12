John Cena ya tendría rival para WrestleMania 39

John Cena hizo su tan esperado regreso a la acción en el episodio de SmackDown de esta semana, donde se unió a Kevin Owens para enfrentarse a Roman Reigns y Sami Zayn, apuntándose una importante victoria. Tras los recientes acontecimientos, el 16 veces Campeón Mundial agradeció a los fanáticos una vez que el programa salió del aire y muchos se preguntan sobre su futuro inmediato con la compañía.

► Logan Paul vs John Cena suena para WrestleMania 39

Ha habido mucha especulación sobre el estado de John Cena para WrestleMania. Sin embargo, es casi seguro que el ex campeón de la WWE estará en acción en The Show of Shows. De hecho, entre los nombres que se barajan para un posible oponente, hay dos que cobran más fuerza: Austin Theory, contra quien ya tuvo una interacción hace unos meses cuando este último era Campeón de los Estados Unidos, y Logan Paul.

Según informó recientemente WrestlingNews.co, John Cena vs Logan Paul estaría confirmado para WrestleMania 39. El conocido YouTuber luchó por última vez contra Roman Reigns en Crown Jewel, donde dio un gran espectáculo, aunque contrajo una lesión en la rodilla. Es posible que esta molestia no le afecte su estatus para el evento más grande de todos, y ciertamente una lucha contra una de las principales figuras históricas de la WWE sería un gran atractivo mediático.

»John Cena vs. Logan Paul es uno de los combates previstos para WrestleMania. El mes pasado, Logan dijo que quería esa lucha».

Recordemos que la misma fuente confirmó que Ronda Rousey se enfrentaría a Rhea Ripley en WrestleMania por el Campeonato Femenil SmackDown, y precisamente ya no tiene el título en sus manos tras perderlo anoche contra Charlotte Flair; por lo tanto, siempre se debe considerar que, pese a la existencia de este tipo de información, los planes tienden a cambiar.