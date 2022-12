Bronson Reed acaba de volver a la WWE de la mano de Triple H y tenemos en Súper Luchas nuevos detalles de cómo se fraguó su retorno gracias a un reciente informe de nuestros compañeros de Fightful.

► La vuelta de Bronson Reed a la WWE

«Andrew Zarian de Mat Men Radio informó a mediados de agosto que WWE estaba interesada en él, lo que luego confirmamos. Sin embargo, no se firmó un acuerdo hasta mucho después, y Bronson continuó trabajando para New Japan Pro Wrestling hasta octubre. Nos dijeron que NJPW quería retener a Reed y tenía la esperanza de que se quedara. Durante mucho tiempo nos dijeron que Bronson Reed era una contratación prioritaria para Triple H cuando ganó poder dentro de la WWE. Pudimos confirmar que había firmado un contrato. Había terminado con New Japan Pro Wrestling a menos que WWE negociara un acuerdo para permitirlo, lo que no se hizo.

«El regreso no ocurrió al cien por cien según el plan de la WWE, pero el talento se había enterado de que Bronson Reed regresaría a la compañía. Otra fuente nos había dicho justo antes de Raw que ‘no fue un accidente’ que Bronson no hubiera luchado en los últimos meses. Reed se mantuvo activo en las redes sociales, anunciando públicamente combates de Wrestle Kingdom para desviar a la audiencia de su rastro.

«Desde su despido en 2021, Reed también había trabajado para IMPACT Wrestling, donde los miembros de la lista nos dijeron que fue recibido positivamente y que estaba feliz de hacer negocios y empujar a PCO al salir de la empresa. Del mismo modo, había empujado a Kazuchika Okada en su salida de NJPW después de obtener una gran victoria sobre Okada en agosto.

«Las ideas creativas originales que Fightful había escuchado lo tenían como un asesino a sueldo en lugar de un lacayo de The Miz«.

¿Os gusta que Bronson Reed esté de vuelta en la WWE?