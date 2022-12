Contratación de Bronson Reed era prioridad para Triple H

En el reciente Monday Night Raw, Bronson Reed regresó a la WWE tras ser despedido hace unos meses, y lo hizo para ayudar a The Miz en su lucha de escaleras contra Dexter Lumis, permitiéndole obtener la victoria. No obstante, posterior al encuentro se pudo conocer que el ex Campeón Norteamericano NXT habría prestado su contingente en el combate a cambio de dinero.

► Regreso de Bronson Reed confirmó rumores de larga data

El regreso de Bronson Reed a WWE era algo que ya estaba siendo un rumor por varios meses, hasta que se concretó este lunes. Sean Ross Sapp informó por medio de Fightful Select que Triple H vio al luchador australiano como una «contratación prioritaria», y que NJPW quería mantenerlo cerca.

«Nos dijeron que NJPW quería retener a Reed y tenían la esperanza de que se quedara. Durante mucho tiempo nos dijeron que Bronson Reed era una contratación prioritaria para Triple H cuando ganó poder dentro de la WWE. Podemos confirmar que ha firmado un contrato. Ha terminado con New Japan Pro Wrestling a menos que WWE negocie un acuerdo para permitirlo, lo que aún no se ha hecho.»

Habrá que ver cómo resulta esta nueva etapa de Bronson Reed en la WWE, y si es que continuará su sociedad con The Miz, pero ciertamente puede ser una gran adición para el rudo hollywoodense, aunque la compañía si tiene que mejorar un poco en el tema de estos regresos, puesto que el público no reaccionó anoche cuando «The Colossal» hizo su aparición, seguramente porque pocos sintonizaban NXT, que fue donde brilló.