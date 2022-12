Es un hecho que la WWE ha cambiado creativamente desde que Triple H está a los mandos. Ahora, ¿cómo lo ve Kevin Owens? Teniendo en cuenta que es una de las Superestrellas más exitosas, veteranas y talentosas, además de una de las mejores mentes creativas del negocio. Él lo cuenta en WrestleRant.

► Kevin Owens y el reciente cambio creativo en la WWE

«Sí, no puedo decir que siempre haya sido así. Creo que los cambios de dirección también vinieron con un cambio de mentalidad y todos tienen diferentes formas de pensar sobre lo que hacemos. Solía ser como: ‘Oh, esto es en el pasado, la gente no lo recordará’. Pero hombre, he sido un fanático de la lucha libre toda mi vida y cuando lo veía, lo recordaba. Te daré un ejemplo que nunca entenderé.

«Como el GD o GTV, pero nunca descubrimos quién estaba detrás de él, probablemente Goldust, nunca obtuvimos confirmación. Me volvió loco como fanático. Me volvió loco. Vino y se fue como si nunca hubiera sucedido, ¿sabes a lo que me refiero? No creo que así fueran las cosas hoy, pero en ese momento, ya sabes, la gente piensa de manera diferente sobre lo que hacemos. Creo que los fanáticos de la lucha libre tienen recuerdos tremendos de lo que ven, y creo que es genial reconocer eso y darle a la gente el crédito que se merecen cuando están viendo algo”.

¿Os gusta lo que está haciendo Kevin Owens actualmente en la WWE?