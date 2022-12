Kevin Owens aclara cuánto tiempo le queda de contrato con WWE

Kevin Owens es hoy en día una de las Superestrellas más importantes de la WWE y ha trabajado duro para llegar a donde está ahora. Es uno de los luchadores más confiables, y no solo por su trabajo en el ring, sino también fuera de este; esto, sin mencionar la lealtad que ha mostrado hacia la compañía, a tal punto que salió al paso de las especulaciones de que se mudaría a AEW una vez que expirara su anterior contrato, aunque rápidamente se conoció de su renovación.

► Kevin Owens volvería a firmar con WWE cuando expire su contrato

Durante una entrevista reciente con Peter Rosenberg, Kevin Owens habló sobre no disfrutar sus mejores momentos en la WWE en el pasado y dejó en claro que volver a firmar con ellos siempre es la opción lógica para él.

“Ahora, me quedan dos años más en mi contrato actual. No veo una razón por la que no firmaría otro cuando esté hecho porque no siento que esté ni cerca de terminar, pero quién sabe qué podría pasar. En esta etapa de mi carrera, realmente quiero divertirme y asegurarme de seguir publicando cosas memorables para que la gente las vea.

Miro hacia atrás en la carrera que tuve y si todo terminara mañana, sería difícil tener algún tipo de arrepentimiento porque hice cosas increíbles y tuve mucha suerte de hacer lo que hice. Todos los demás programas, todas las demás cosas que puedo experimentar son una ventaja porque no estoy realmente seguro de cómo puedo tener una carrera mejor de la que ya he tenido. No soy yo dándome palmaditas en la espalda, solo digo que he sido muy afortunado”.

En la actualidad, Kevin Owens está en medio de una rivalidad contra Roman Reigns y The Bloodline, y se rumora que ambos se enfrenten en Royal Rumble 2023, lo que nos llevará inevitablemente a recordar la gran rivalidad que tuvieron hace dos años en la época del WWE ThunderDome.