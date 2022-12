Jade Cargill ha dominado la división femenil de AEW desde su debut en 2020, donde incluso se convirtió en la primera Campeona TBS y sigue imbatible después de dos años de carrera allí. Su increíble racha invicta de 43 victorias sin derrotas no tiene igual en la compañía que dirige Tony Khan y parece que no hay quien se le oponga en la actualidad.

Un fanático recurrió recientemente a su cuenta de Twitter para preguntarle a Jade Cargill respecto de a quién le gustaría enfrentarse y defender su título fuera de AEW. Ante esto, la Campeona TBS respondió que le encantaría medirse a Charlotte Flair, dando su respectivo motivo.

@MsCharlotteWWE – because she can GO 💪🏾 https://t.co/BmNeCFggd5

— Jade Cargill (@Jade_Cargill) December 23, 2022