Charlotte Flair perdió el Campeonato Femenil SmackDown ante Ronda Rousey en WrestleMania Backlash. Desde entonces, La Reina se tomó un descanso de las pantallas para casarse con su prometido, Andrade El Idolo y no ha vuelto a la programación de WWE. Los fanáticos esperan su regreso, ya que es la única que todavía no ha aparecido desde que Triple H tomara las riendas de la parte creativa de la compañía.

► Charlotte Flair está de vacaciones con su esposo Andrade

En medio de las especulaciones, Ric Flair proporcionó información actualizada sobre el paradero de su hija, quien ha estado ausente por varios meses de la programación. Según The Nature Boy en la reciente edición de su podcast To be the Man, la ex campeona SmackDown se encuentra actualmente de vacaciones con su esposo en Italia.

Charlotte recientemente insinuó un posible regreso a la WWE en el próximo año cuando le respondió a un fanático con un emoji de reloj de arena. También se rumoreó por última vez que regresaría en Survivor Series como miembro sorpresa del equipo de Bianca Belair para el War Games femenil, pero esto no sucedió y fue Becky Lynch quien hizo los honores.

⏳ — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) December 8, 2022

Habrá que ver cuándo La Reina está de vuelta, pero existe la especulación de que a su regreso inicie una rivalidad contra Bianca Belair con el Campeonato Femenil Raw en juego. Ambas podrían enfrentarse en WrestleMania 39 que se llevará a cabo en abril del próximo año.

Por otra parte, Andrade El Ídolo tampoco ha aparecido en la programación de AEW a causa de una lesión en su pectoral, que incluso le significó que tuviera que pasar por el quirófano.