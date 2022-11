Andrade fue operado del pectoral, estaría fuera varios meses

El luchador mexicano Andrade «El Ídolo», informó que fue operado de un pectoral, el cual se rompió en el «Casino Match» en el que participó en septiembre.

Pese a que estuvo en eventos tras bastidores en AEW, no ha luchado desde ese momento, además dejó de estar en los eventos de la empresa tras la pelea que tuvo con Sammy Guevara.

Andrade informó que se sometió a una operación tras una ruptura del pectoral y ahora estará en recuperación.

My first surgery I can't believe it happened.A few months ago,I tore my pectoral.

Thanks god!I could and wanted to finish my match.I kept working because I love the business but we know that many people do not value your effort, these days off I took the opportunity to go to Dr. pic.twitter.com/7ah5ax2bEe

— “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) November 28, 2022