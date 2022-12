¿Ha cambiado WWE su política de bienestar por AEW?

Como ya comentamos, se diría que Matt Riddle está tomando varias páginas del manual de Shawn Michaels para su devenir en WWE. Y es que tras ciertos avisos por parte de la empresa, consecuencia de una verborrea que a veces le pierde, ahora el ex Campeón de Parejas Raw afronta lo que parece ser un castigo rotundo.

Vía redes sociales, esta semana Riddle habría confirmado una segunda violación de la política de bienestar de WWE que actualmente lo tendría bajo una suerte de cursillo rehabilitador como parte de su suspensión de 60 días. Aunque el número de días está planteando cierto conflicto de reportes, con fuentes que aseguran que Riddle sólo pasará seis semanas fuera de las pantallas.

En cualquier caso, sí es un hecho que Riddle ya suma dos violaciones de esa política de bienestar y en teoría otra provocaría su despido, según el procedimiento habitual del Imperio McMahon.

Sin embargo, una respuesta de Dave Meltzer en el Wrestling Observer Board a un usuario que quiso recordar el dato de que otro positivo de Riddle provocaría la salida de este de WWE rompe con nuestras previsiones.

Alla por mayo de 2019, Meltzer ya expuso que la política de bienestar no sería un recurso de salida.

«Sé de dos personas que lo han intentado. Al menos uno que realmente lo intentó. En el caso del otro quizá ‘intentarlo’ no sería la palabra correcta. Conozco a un chico que iba a intentar eso y le sugerí que no lo hiciera porque sería una pérdida de tiempo que no iba a funcionar. Y conozco a otro que realmente lo intentó y fue una pérdida de tiempo porque no funcionó. Dos muchachos han venido a mí con esa misma sugerencia y les dije que no iba a funcionar. En WWE son inteligentes y no van a despedir a nadie si saben que lo hacen por eso. No van a despedir a nadie a menos que quieran que se vaya».