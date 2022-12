Matt Riddle habría entrado en rehabilitación

Una semana después del último combate de Matt Riddle, Cassidy Haynes de Bodyslam.net revelaba el motivo de que el «Original Bro» fuera desprogramado de varios house shows de WWE.

La versión oficial de la empresa es que Riddle se encuentra convaleciente de un ataque de Solo Sikoa el pasado lunes. Pero la realidad es bien distinta.

He aquí las informaciones completas de Haynes.

«En verano, WWE había planeado originalmente que Matt Riddle tuviera un combate en SummerSlam contra Seth Rollins, pero ese combate fue postergado a Clash at the Castle. Fue publicado en su momento que la razón del cambio fue debido a una nueva ‘dirección creativa’.

«Fuentes me han contado que la razón por la que se postergó el combate fue porque Matt Riddle falló un test de drogas camino a SummerSlam, este fue el último test bajo el régimen de Vince McMahon. Sin Vince ya al cargo, una ‘nueva dirección creativa’ fue tomada respecto a Riddle, y su gran combate contra Rollins fue pospuesto hasta Clash at the Castle. Además, me dijeron que la compañía informó a Riddle en su momento que otro fallo en un test de drogas resultaría en una situación ‘rehabilitación o despido’, similar a lo que pasó con Jeff Hardy previamente.

«Esto nos lleva a que sacaran a Matt Riddle de la televisión estas últimas ‘seis semanas’. Pude confirmar que la razón de que WWE sacara a Riddle de televisión es porque ha fallado otro test de drogas y será enviado a rehabilitación. Se cree que ya ha entrado en tratamiento o irá pronto, ya que esos programas duran 30 días y necesitaría acabar a tiempo para su retorno en seis semanas.

«Pedí que me aclararan qué fue lo que provocó exactamente que fallara el test, pero debería señalarse que WWE ya no hace test por marihuana […]»