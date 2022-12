Que Matt Riddle lleve varias semanas sin aparecer por la programación de WWE, cuando siempre ha sido un personaje regular en las historias desde que dejó NXT, nos indica una anomalía en su estatus.

Y esa ausencia se debería a un segundo fallo en un test de sustancias prohibidas por la política de bienestar de WWE, que según los designios de la empresa, lo debería mantener suspendido durante 60 días. Sin embargo, el choque de líneas argumentales se produce cuando Dave Meltzer expone que varios talentos cercanos a la situación le revelaron que Riddle estaría inactivo y supuestamente dentro de un programa de rehabilitación durante seis semanas.

Mientras, Riddle también es carne de mentideros como consecuencia de las acusaciones de abuso de una expareja del gladiador, Daniella Petrow, contrarrestadas por la defensa de otra antigua compañera sentimental, Misha Montana, quien acusa a Petrow de mentir.

Y casi dos semanas después del inicio del runrún acerca de qué ocurre con Riddle, el «Original Bro» ha publicado en las últimas horas vía Instagram una nota ¿aclaratoria?, donde aparece junto a Misha Montana, actriz de cine para adultos.

«He estado trabajando mucho en mí mismo últimamente y he estado diciendo no y poniendo límites por primera vez y cierta gente no está contenta con ello, pero yo no podría estar más sano y feliz. Gracias a todos por el apoyo»