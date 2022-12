La vez que Brock Lesnar quiso matar a Vince Russo

Como todas las personas del mundo, no siempre tiene el mismo estado de ánimo y no siempre se comporta de la misma manera, pero a lo largo de los años hemos escuchado a incontables profesionales de la lucha libre contar que Brock Lesnar es alguien realmente amable cuando se le conoce; también sabemos que le gusta estar a lo suyo, incluso que es tímido. No obstante, por esos cambios de actitud que puede haber por cualquier circunstancia, así como por quién es «La Bestia Encarnada», mejor no estar a las malas con él.

► Brock Lesnar quiso matar a Vince Russo

Hoy descubrimos una curiosa historia que tiene relación con Vince Russo, Sable (esposa de Lesnar) y Kurt Angle. La cuenta el primero de ellos en Two Man Power Trip of Wrestling. Russo fue escritor principal de la WWE en los noventas pero en esta ocasión nos vamos a cuando trabajaba en TNA (ahora IMPACT! Wrestling). En una ocasión llamó a la luchadora para ofrecerle un puesto en la compañía pero quien se puso al teléfono fue su marido, y la cosa no fue de la mejor manera entre ambos.

“Recibí una llamada de Kurt Angle. Y Kurt me dijo: ‘Vince, ¿qué hiciste?’. Y yo digo: ‘Kurt, ¿de qué estás hablando?’. ‘¿Qué hiciste?’ ‘¿Qué le dijiste a Brock Lesnar?». Estoy como: ‘¿Qué?’. Él dice: ‘Vince, este tipo quiere matarte. Lo llamas para hablar con Rena [nombre real de Sable], no te presentas con él, no tienes una conversación con él, y él dice que le faltaste el respeto por completo, y ahora quiere matarte’”.

