EJ Nduka comenzó a trabajar en la WWE en 2019 bajo el nombre de Ezra Judge después de una exitosa carrera en el fisioculturismo. Fueron tres años hasta su despido en 2021 durante los cuales pasó la mayor parte del tiempo entrenando en el Centro de Rendimiento en Orlando. Al final, solo tuvo dos combates en NXT, ambos en house shows. Pero no detuvo ahí su vida luchística pues actualmente está trabajando en MLW. Y en octubre tuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Fightland 2022.

► EJ Nduka recuerda su tiempo en la WWE

Nos acordamos del tiempo de EJ Nduka como Superestrella porque mientras hablaba recientemente en Grapsody dio a conocer que Triple H le dijo que le recordaba a The Rock por su ética de trabajo. Ese es un elogio tremendo. Lamentablemente, no acabó de funcionar en la compañía. Quizá en un futuro vuelva.

«Tuve una influencia muy fuerte de Dwayne [The Rock]. Incluso cuando estaba en el PC [WWE Performance Center], Hunter me dijo un día… Estaba filmando un comercial, era un piloto para FOX, estábamos en Tampa y todos estaban allí; Stephanie (McMahon), Hunter [Triple H], Vince (McMahon). Yo estoy en el ring, compartimos historias y hablamos sobre lo que haremos para el comercial. Lo estaba haciendo con H y él dijo: ‘Me recuerdas mucho a DJ [Dwayne Johnson]’. Estoy teniendo la conversación y estoy enamorado de poder hablar con H porque solo poder hablar con Hunter es grandioso.

«A mitad de la conversación, me hizo clic: ‘Dijo DJ, está hablando de Dwayne’. Él dice: ‘El apodo que tiene, el trabajador más duro de la sala, siempre escucho eso cuando se menciona tu nombre. No tengo ninguna duda de que eres uno de los trabajadores más duros del grupo’. Eso me hizo sentir bien porque no recibes mucho reconocimiento, especialmente cuando eres un recluta.

«Eres como una sombra. Estás ahí para mejorar. En ese momento, eres casi como una carga porque en realidad no estás aportando dinero a la empresa. Poder escuchar eso, eso realmente impulsó mi mentalidad en cuanto a lo que puedo hacer en este negocio. Esa fue la conversación que me hizo darme cuenta: ‘Realmente puedo hacer algo aquí’. Por alguien así, que me diga eso, puedo hacerlo».