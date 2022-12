Kevin Owens: «Todavía no entiendo cómo luché contra Steve Austin»

Con la lucha que tendrá este viernes en SmackDown, Kevin Owens completará 76 luchas este año 2022. Sin embargo, ninguna fue tan grande y especial como la sorpresiva No Holds Barred que tuvo ante Stone Cold Steve Austin en la primera noche de WrestleMania 38, el 2 de abril de 2022.

Y, recientemente, el canadiense recordó dicho combate en una entrevista con Ryan Glasspiegel de The New York Post, en donde aseguró que es la hora y todavía no sabe cómo fue que se programó este combate. Añadió, desearía saber los pormenores de todo lo que pasó tras bambalinas.

► Kevin Owens, sorprendido de haber luchado contra Steve Austin en 2022

«Todavía no tengo una idea completa de cómo fue que sucedieron las cosas. Todo lo que sé es que, varias personas, desde el propio Steve hasta Vince McMahon y Bruce Prichard, me dijeron que: ‘No podría haber sido nadie más que tú’. Es decir, yo contra Steve.

«No estoy seguro de quién sugirió esa lucha, si alguien la pidió o cómo fue que se dio. Un día lo averiguaré. Pero, el punto es que es extremadamente halagador para mí que esas tres personas pensaran que yo era la mejor opción.

«Realmente, no hay mayor cumplido que ese para mí. No hay nada mejor que eso. Lo dije el día después de la lucha: todo lo que haga será ir cuesta abajo».