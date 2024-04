Kevin Owens es un maestro en muchas cosas y las camisetas son una de ellas. Desde el diseño de «Fight Owens Fight» hasta «Kevin Owens Face of America» pasando por «KO Show», «Prizefighter» o «KO Mania». En el reciente WrestleMania XL lució fantástico, a pesar de que ni él ni Randy Orton pudieron destronar a Logan Paul como Campeón de Estados Unidos.

Kevin Owens sees Sami Zayn in the back before walking out to the ring. I LOVE THIS. #Wrestlemania pic.twitter.com/gHHiMqpOVv — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) April 8, 2024

► Las camisetas de Kevin Owens

Pero volviendo a sus camisetas, durante toda su carrera «KO» recibió muchas críticas por luchar con ellas. No obstante, eso nunca lo detuvo y hoy es uno de los más grandes luchadores del mundo. Así lo da a señala bromeando en una reciente visita a Busted Open Radio en respuesta a los elogios de Bully Ray, quien apareció por sorpresa en «The Grandest Stage of Them All».

«Siempre le dije a Kevin que él es el elegido. Es como el Neo de los tipos de camisetas. Ha llegado más lejos que nadie más«.

«Lo sé. Logré triunfar con una camiseta. CM Punk está furioso«.

Anteriormente, Owens comentaba esto sobre Punk en Gorilla Position:

«No tenemos ninguna relación. No creo que seamos el tipo de personas del otro. Hay como una distancia de diez pies que si entramos, tenemos que decir algo como ‘Hola’, ‘Hola’. De lo contrario, simplemente no nos hablamos, y está bien. Así está perfectamente bien.

«No lo sé (si Punk ha cambiado), y honestamente no me importa. Él es como es. Yo soy como soy. Así está bien».

