Definitivamente el hombre del momento no solo dentro de NXT y WWE, sino de la lucha libre profesional es Karrion Kross. El antes conocido como Killer Kross tuvo que cambiar de nombre, pero eso no le afectó para nada. Como ya lo explicamos aquí en SÚPER LUCHAS en otro artículo, es como si lo que perdió de agresividad en su nombre, lo hubiera ganado en su personalidad y así él lo reconoce.

► Karrion Kross es comparado con Brock Lesnar, ¿es algo justo?

Su agresividad ha hecho que sea comparado por algunos fans como Brock Lesnar, pese a que su personaje no solo es violento, sino que también es muy oscuro. Así se refirió a las comparaciones en una reciente entrevista con Phillip Martínez de Newsweek:

"En una situación como esa, mi propia perspectiva acerca de lo que hicimos, creo que es menos importante de la perspectiva que tienen los fanáticos. Es importante escucharlos y escuchar lo que dicen porque son ellos a los que estamos alimentando y todas las comparaciones que me hacen las encuentro muy halagadoras y son cumplidos. Personalmente, me sentí muy halagado, especialmente si te van a comparar cono las personas más grandes dentro del negocio. No es algo malo".

Como bien habrán podido notar, si son detallistas, Karrion Kross es un hombre inteligente. Fue cautelosos con lo que dijo y evitó por todos los medios decir "Brock Lesnar". Ya se sabe que Vince McMahon se molesta, y bastante, si alguien menciona a otra persona y se crea la falsa sensación de que es una lucha que se va a realizar a corto plazo. Esto, pese a que recientemente dio unas declaraciones que pudieron ser polémicas respecto al área creativa de WWE.