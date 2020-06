Aunque cambió de nombre, Karrion Kross llegó a NXT siendo una figura más sombría y más dominante que su antiguo personaje de Killer Kross. Es como si lo que perdió en el nombre lo ganó en su desempeño. Sin embargo, recientemente dio una entrevista a Justin Barrasso de Sports Illustrated y en la misma nos quedó sonando aquí en SÚPER LUCHAS que dijo que por ahora "no estaba sofocado creativamente" y podía seguir siendo él mismo, o al menos una extensión de él. ¿Significa eso que cuando le exijan comportarse de cierta manera, fracasará?

► ¿Seguirá las reglas Karrion Kross en NXT?

"Creo que es justo decir que todo es posible, así que no descartaría que hubiera podido ser Killer Kross. Por otro lado, no he sido sofocado de manera creativa desde que llegué allá. Siento que lo único que hemos hecho con el cambio de Killer a Karrion es expandir el personaje.

"Esto es algo que, personalmente, siempre quise hacer. He estado colocando conceptos e ideas sentados y guardados durante un tiempo prolongado de tiempo ya, he estado ejerciendo la paciencia los últimos años para no hacerlos, para no ejecutarlos. He estado esperando la plataforma correcta. Ahora estamos aquí".

Finalmente, Karrion confirmó que su nombre viene de Caronte, el barquero de la mitología griega que llevaba las almas de la tierra de los vivos a la tierra de los muertos, como ya lo habíamos dicho antes. Aunque también se inspiró en Quirón, hijo de Cronos, el dios del tiempo.