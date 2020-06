Vince McMahon está molesto con Tommaso Ciampa y Randy Orton

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Tommaso Ciampa, de NXT, y Randy Orton, de Raw, tuvieron un encontronazo en Twitter a causa de que Orton se burló de lo que las Superestrellas de NXT presentaron en el evento especial NXT TakeOver: In Your House. Ahora, parece ser que este intercambio no gustó para nada al señor Vince McMahon, según lo reveló Bryan Álvarez en la más reciente edición del Wrestling Observer Live.

► En las últimas semanas, Vince McMahon está molesto siempre

"La impresión que tengo todo esto es que Vince McMahon no está muy feliz de que ese encontronazo haya pasado. Para todos aquellos no lo sepan, hay unas reglas en WWE, y las hace Vince. Y Vince odia cuando los chicos o las mujeres, sea quien sea, hace algo que da a entender que va a ocurrir una lucha que él no va a programar ni presentar".

Este no es el primer caso en donde se presenta esto. Recordemos que ya hemos reportado que Vince McMahon se enojó a finales del año pasado, cuando Seth Rollins empezó a retar a CM Punk y hasta la propia WWE censuró a Rollins en su canal de YouTube cuando este nombró al exluchador en un programa de WWE Raw. Así se reportó en aquel entonces:

En las últimas horas, se pudo saber ligado a esto que Dave Meltzer reportó en el Wrestling Observer Radio que la reacción del señor Vince McMahon no fue la mejor por la forma en como Rollins lidió con los cánticos de "CM Punk":

"Vince McMahon estaba furioso por la mención de Punk que hizo Rollins. La orden en general es que nunca hay que promocionar ni darle alas a una lucha que no va a suceder".