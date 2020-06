Erick Rowan quiere ir a AEW, pero estar lejos de Brodie Lee

Cuando Luke Harper llegó a WWE en 2011, Erick Rowan ya llevaba un año preparándose en Florida Championship Wrestling. Ambos pesos completos, ambos gigantes, ambos barbados y ambos tatuados. Surgió una enemistad por envidia, por temor de que uno le quitara el trabajo al otro, pero lo cierto es que la vida los fue uniendo y empezaron a trabajar como equipo. Al principio fue complicado, pero luego se conocieron mejor y se hicieron amigos. Despedido en en medio de la pandemia por este coronavirus, Rowan busca en qué empresa continuará su sueño luchístico.

► Erick Rowan quiere ir a AEW, ¿es lo que buscan allí?

Recientemente el ahora conocido como Erick Redbeard dio una entrevista a Lewis Nicholls y allí señaló que por ahora espera que todo vuelva un poco más a la normalidad para ahí sí pensar en a dónde irá a luchar, pero dijo que AEW es una compañía que está entre sus planes. Eso sí, considera que debería estar alejado del ahora Brodie Lee.

"No he tenido ninguna plática. Todavía estoy bajo una cláusula de no competencia de 90 días. Pero, en cuanto a algo así, sería increíble poder mostrar mi talento a nivel nacional porque tienen un contrato a través de TNT y tienen una gran exposición, tienen muchos tipos realmente buenos que trabajan allí que saben lo que están haciendo y les están dado oportunidades a los chicos, así que sí, me veo allí.

"Lo encuentro entretenido en puntos y no entretenido en otros puntos, pero todos los shows son así. Puedes ver cualquier cosa en televisión y es así. Hay otros chicos con los que me gustaría trabajar en el mundo independiente. Tienen algunos grandulones en Impact, tienen algunos grandulones en ROH. Pero en lo que respecta a AEW, creo que Brodie Lee y yo estaríamos de acuerdo en que tenemos que estar lejos el uno del otro tanto como nos sea posible. Pero de alguna forma nos seguimos encontrando el uno al otro".

Obviamente no se refiere a que volvieron las rencillas del pasado, sino a que sus personajes son demasiado similares.