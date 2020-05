Erick Rowan ya tiene nuevo alias luchístico tras su salida de WWE

Las historias de WWE que caen en saco roto después de una desorbitada promoción no son nada nuevo. Y Erick Rowan protagonizó uno de estos últimos casos dentro de Raw, con aquella misteriosa tarántula que durante semanas fue el recurso dramático que supuestamente debía servir de gancho para los espectadores, y al mismo tiempo servir de impulso al gladiador.

Pero finalmente, parece que dicha mascota apenas fue un mero "McGuffin" para el ascenso de Drew McIntyre a la cima de la marca roja, pues este acabó con la vida del pobre animal (un animatronic, por supuesto), cuando Vince McMahon quiso poner fin a tal historia a principios de marzo.

Y el antiguo miembro de The Wyatt Family ya tiene nueva identidad luchística: Erick Redbeard, con artículos en Pro Wrestling Tees para celebrar este reinicio.

No obstante, las referencias a su pasado están ahí, como podemos ver por el logo de la oveja, animal representado en la máscara que portaba durante su pertenencia a la secta liderada por Bray Wyatt. Asimismo, tampoco falta el dibujo de una araña o la fecha del 15 de abril, día en que WWE rescindió su contrato.

Pero, ¿qué hay del hombre detrás del gladiador? El ex-Campeón de Parejas NXT concedió una entrevista al podcast Fueled By Death, en la que quiso mostrarse positivo.

«Podría quedarme paralizado y disgustado, pero, ¿qué voy a hacer? La situación es la misma, la vida tal y como la conocemos es un poco distinta [...] Tengo muchos amigos en la industria de la música, tengo muchos amigos que trabajan en el sector servicios, y están siendo golpeados ahora mismo, muy fuerte. Y no tienen sitio donde trabajar [...]

«Así que no creo que sea justo estar disgustado por esta situación, no tiene sentido. Es una energía negativa y no hay que alimentar una situación negativa con más negatividad. No es bueno para nadie. Hay que mantenerse positivo y seguir adelante [...]

«Nunca dije que quisiera estar en WWE. Lo que quiero es vivir de lo que hago. Y tengo muchas metas ahora, cosas que no pude hacer en WWE. Pero poco a poco».