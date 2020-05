AEW Double or Nothing 2020 amplía su cartel con cuatro luchas más

En su decisión de continuar con el show, que diría Freddie Mercury, All Elite Wrestling deberá enfrentarse a su primer PPV carente de respetable en las gradas: AEW Double or Nothing 2020, previsto para el día 23 de este mes. Unas circunstancias que parece han hecho que los Élite reescriban algunas historias que iban a desembocar allí, aunque echando un vistazo a lo ya confirmado y a lo que podría confirmarse pronto, cualquiera diría que se han guardado artillería.

► Desvelado el grueso del cartel de AEW Double or Nothing 2020

Y la pasada noche durante AEW Dynamite, se produjeron importantes actualizaciones del cartel, con un total de cuatro encuentros nuevos añadidos.

Por una parte, como se preveía, Nyla Rose defenderá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante la vencedora del Fatal 4-Way programado, que tuvo de ganadora a Hikaru Shida, después de que la novel empresa vendiera que la derrota de Britt Baker se debió al empeño de esta por defenestrar a Kris Statlander. Y precisamente aquí está otra confirmación, ya que "D.M.D" y "The Galaxy's Greatest Alien" también tendrán hueco en el menú.

Mientras, Private Party y Best Friends van directos al "Buy In". La dupla vencedora obtendrá una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW, que portan hoy Kenny Omega y "Hangman" Page.

Aunque tal vez el anuncio más interesante lo hizo Chris Jericho, retando a The Elite a un "Stadium Stampede Match", que presumiblemente quedará confirmado en breve, a falta de la respuesta de Matt Hardy y Cía. Y como gran aporte, este choque discurrirá desde un emplazamiento insólito: el estadio TIAA Bank Field, adjunto al Daily's Place, y que sirve de casa a los Jacksonville Jaguars de Shad Khan. Interesante estampa nos espera con un recinto vacío de tamañas dimensiones.

Hago pues sumario de todas las luchas que conforman ahora AEW Double or Nothing 2020.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Nyla Rose (c) vs. Hikaru Shida

FINAL POR EL CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes vs. Lance Archer

STADIUM STAMPEDE MATCH

The Inner Circle vs. Matt Hardy y The Elite

MJF vs. Jungle Boy

CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs Rey Fénix vs. más luchadores por confirmar

Britt Baker vs. Kris Statlander

(BUY IN)

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Private Party vs. Best Friends