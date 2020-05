► Continúan destapándose nuevos despidos en WWE

Hasta ahora, esta era la lista de afectados por los recientes despidos en WWE, amparados en la crisis del COVID-19.

Y ya supimos que esta media centena era sólo una cifra aproximada, pues hay que tener en cuenta que McMahonlandia no hace públicos los nombres de los competidores de NXT que son puestos en la calle. Así, sólo un paso adelante de los protagonistas puede arrojarnos luz al respecto. Y Rachael Ellering lo ha dado, con confirmación de Dave Meltzer.

We know who we are, who we’ll always be and we have a choice: we can hide in the shadows or stand in the light pic.twitter.com/DKpF7rafka