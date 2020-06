Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, el regreso de Brock Lesnar a WWE se estaría dando en el PPV SummerSlam 2020, en agosto. Ya dijimos que el plan es tener a Lesnar luchando así haya o no haya público en las gradas. Como cada vez que se rumora con un regreso de Lesnar, también es importante el nombre al cual la gran figura se estará enfrentando. Y con el hecho de que Bobby Lashley tendrá una oportunidad por el Campeonato WWE en Backlash 2020 y que Paul Heyman quiere que sea campeón mundial y por eso lo emparejó con MVP, los rumores indicaban que Lashley y Lesnar por fin se iban a enfrentar.

► Brock Lesnar vs Bobby Lashley quizá sea otro Undertaker vs. Sting, solo una utopía

Esto, luego de años en que los fans y el propio Lashley han estado haciendo presión para que se dé este combate. Sin embargo, ahora H Jenkins de Ringside News nos dice que los planes para Brock Lesnar en SummerSlam 2020 no incluyen un combate contra Bobby Lashley. De hecho, Ringside News declara que no ha habido "en lo absoluto" conversaciones para que este combate se lleve a cabo. Aunque eso no indica que Lashley vaya a vencer o no a Drew McIntyre, eso lo descubriremos el domingo.

Está claro que con Vince McMahon casi nada se sabe, pues puede cambiar su opinión y sus ideas en un abrir y cerrar de ojos. Pero Lesnar es una de esas pocas Superestrellas que exigen y tiene derecho a saber cuáles son los planes a futuro para él.