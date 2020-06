Es bien sabido en la industria que The Undertaker es un tipo rudo y fuerte. Cada vez que se lesiona, sin importar de qué, continúa luchando y finaliza sus combates. Ha tenido más de 15 operaciones en sus más de 35 años de carrera, y recientemente firmó un contrato por otros 15 años más con WWE, que seguramente tratará de cumplir hasta donde su cuerpo realmente no se lo permita.

Sin embargo, con el documental Undertaker: The Last Ride de WWE Network, pudimos apreciar una faceta totalmente desconocida en él y conocerlo a nivel personal hasta cierto punto, pues aunque dice que no es una persona emotiva o sensible, sí ha dejado ver unas pinceladas de esto un poco en su personalidad. Recientemente le reveló a Scott Fishman de TV Insider, que el llanto de Vince McMahon al hablar acerca de Undertaker, lo convmovió:

"Mi relación con Vince McMahon ha excedido la relación normal que un jefe tiene con un empleado. Trabajo para él, sí, pero él es un tipo que forma parte de una lista muy corta de los que considero mis verdaderos amigos y a los que verdaderamente aprecio. Fue un poco emotivo ver que no pudo decir una sola palabra cuando le preguntaron por mi importancia para él y para WWE, porque siempre tiene una respuesta para todo.

"El poder haberlo visto sin ser capaz de responder la pregunta, fue emotivo para mí. No soy una persona muy sensible o muy emotiva, pero es cool saber que la gente tiene estos sentimientos tan lindos y tan profundos hacia ti y más cuando tú te sientes de igual forma hacia ellos. Sin duda fue un momento fuerte ver a Vince de esa manera, lo sentí así, no lo voy a negar".