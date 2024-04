Sin una agenda tan apretada como la de The Rock y Batista, aunque atesorando un amor por WWE tal vez aún mayor, John Cena no quiso perderse WrestleMania XL. Incluso llegó a tener un encontronazo con «The Great One», luego de sacar a Solo Sikoa del combate entre Roman Reigns y Cody Rhodes y contribuir así a la victoria final de «The American Nightmare».

Pero no, no habrá tercera parte entre los ahora actores de Hollywood. Aunque volvieron a compartir show 24 horas después. Cena sacó tiempo para estar también en el Raw pos-WrestleMania, ahora buscando pelea contra The Judgment Day, así que se unió a Awesome Truth (enemigos en el pasado) y les dio su merecido a los siniestritos.

Parece que última implicación competitiva por ahora de Cena, quien bajo reciente entrevista en ‘The Pat McAfee Show’ quiso dejar claro que volveremos a verlo repartir algún Attitude Adjustment.

Pero, ¿cuándo podremos verlo otra vez gastar ese «caucho» que le queda? Durante la misma charla con Pat McAfee, Cena compartió cuál es su agenda de cara a final de año.

¿Será 2025 el último año de Cena sobre los rings? En tal caso, sin duda merecería una despedida de altura sobre WrestleMania 41 u otra gran cita de WWE.

"I'm crossing my fingers that I can tell the Hollywood World to pump the brakes and I can come back to my family for one last run"



