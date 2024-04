Axiom sugirió su ascenso al elenco principal de WWE

Quiere jugar al despiste WWE con la dinámica de ascensos. Ayer, por ejemplo, se anunció que Ilja Dragunov estará disponible para ser seleccionado en el próximo Draft, cuando todavía ostenta el Campeonato NXT. O Bron Breakker, quien retuvo el Campeonato de Parejas NXT junto a Baron Corbin en Stand & Deliver tras haber firmado ya para ser parte de SmackDown.

Y ahora, Axiom, derrotado con Nathan Frazer en su intento de derrocar a Breakker y Corbin, publica un interesante tuit.

Sometimes The End Of One Adventure Is Just The Beginning Of Another#WWE #StandAndDeliver pic.twitter.com/pvktCow9t9