John Cena salva a The Miz y R-Truth y encabeza victoria sobre Judgment Day

La agrupación The Judgment Day celebró la retención del Campeonato Mundial Femenino por parte de Rhea Ripley y la coronación de un nuevo Campeón Mundial de Peso Completo de Damian Priest, en WrestleMania XL, sin embargo, la celebración pronto se vio interrumpida por un enfrentamiento.

Los miembros del grupo oscuro celebraron su éxito, mientras R-Truth hizo una aparición para proclamar que había recuperado el Campeonato de Parejas de RAW para su facción. Sin embargo, Damian Priest rechazaron nuevamente al carismático luchador, y The Miz dejó claro que no quería estar asociado conn The Judgment Day.

R-Truth desafió al grupo a una lucha de relevos australianos, aunque sugirió que su compañero de equipo sería «invisible», pues dijo que «no podrían verlo».

El enfrentamiento se llevó a cabo con JD McDonagh, Dominik Mysterio y Finn Bálor enfrentándose a The Miz y R-Truth en una clara desventaja numérica. A pesar de su valentía inicial, el equipo de tres luchadores se vio rápidamente superado por la superioridad numérica de sus oponentes.

Sin embargo, en pleno combate apareció John Cena para ayudar a los monarcas de parejas y juntos atacaron a The Judgment Day para con tres Ajustes de Actitud llevarse la victoria.

¡SORPRESA! @JohnCena llega como compañero de equipo de La Asombrosa Verdad en #RawAfterMania! pic.twitter.com/4CagZZX178 — WWE Español (@wweespanol) April 9, 2024