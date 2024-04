La contendiente del peso mosca de la UFC Manon Fiorot está frustrada porque la promoción optó por buscar una tercera pelea entre la campeona Alexa Grasso y Valentina Shevchenko.

Fiorot ha ascendido a la categoría de 125 libras gracias a siete victorias consecutivas desde que fichó por la UFC en 2021. La excampeona de la FEFC esperaba asegurarse una oportunidad por el cinturón el año pasado al sacar lo mejor de la exreina del peso paja en dos ocasiones Rose Namajunas en París.

Pero «La Bestia» necesitaba otra victoria, que encontró el pasado fin de semana en la pelea estelar de la UFC Fight Night celebrada en Atlantic City frente a Erin Blanchfield. Dado lo convincente del resultado y lo mucho que se valoraba a «Cold Blooded», muchos creen que la luchadora francesa ha hecho lo suficiente para merecer una primera oportunidad de alcanzar el trono.

Por desgracia para Fiorot, no parece que eso vaya a ocurrir pronto. La promoción anunció el mes pasado que Grasso y Shevchenko volverán a enfrentarse, pero no antes de hacerlo como entrenadores en The Ultimate Fighter.

La decisión de elegir la trilogía como el siguiente paso de Grasso y crear un atasco de contendientes que también incluye a Maycee Barber no tiene sentido a los ojos de Fiorot…

► Fiorot lamenta la contratación de Grasso vs. Shevchenko 3

Durante una reciente aparición en el estudio de The MMA Hour con Ariel Helwani, Fiorot dio su opinión sobre el estado actual de la imagen del título de peso mosca y evaluó su lugar en ella.

«La Bestia» insistió en que quiere que el oro esté en juego cuando vuelva a la acción. Y con la espera de TUF y la incertidumbre que rodea a su propio próximo paso, Fiorot está cuestionando la decisión de la UFC de comprometerse con Grasso vs Shevchenko 3.

«Tengo que escuchar la decisión de la UFC... Tal vez pueda hacer de reserva para la pelea por el título. Realmente quiero estar en activo y luchar por el cinturón», declaró Fiorot. «Realmente creo que merezco la oportunidad por el título. Pero no quiero esperar un año y realmente quiero estar activo. Tenemos que hablarlo con la UFC y ya veremos.

«Realmente no sé por qué están haciendo la tercera pelea«, continuó Fiorot. «Creo que hay un montón de nuevos contendientes en la división, y esta división tiene que avanzar. Así que, para ser sincero, no lo entiendo».

Queda por ver qué planea hacer la UFC tanto con Fiorot como con Barber, y si la promoción intentará o no emparejarlos entre sí con una oportunidad por el título en juego.

La luchadora francés, sin embargo, no parece dispuesto a volver a pelear antes de luchar por el título, y esa postura ha sido apoyada por gente como Daniel Cormier. Tras la victoria de Fiorot sobre Blanchfield, «DC» aconsejó a «La Bestia» que se sentara a esperar su merecida oportunidad.