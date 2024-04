El ex campeón de peso medio de la UFC Michael Bisping acaba de opinar sobre el próximo combate de Khamzat Chimaev.

En junio, «Borz» encabezará el primer evento de la UFC en Arabia Saudí. El checheno se enfrentará al ex monarca de las 185 libras Robert Whittaker.

Conocido por su implacable presión y su brutal ofensiva, Chimaev suele atacar a sus oponentes con todas sus armas en el primer asalto. Aunque muchos han sucumbido a sus duros golpes y a su implacable lucha, los que han logrado sobrevivir al segundo asalto han descubierto a un «Borz» notablemente más lento.

Estos problemas de resistencia fueron especialmente frecuentes en sus combates contra Gilbert Burns y Kamaru Usman.

► Bisping habla de Chimaev: «Es una fuerza de la naturaleza»

Durante un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, Michael Bisping habló sobre la ultra confianza de Khamzat Chimaev.

«El problema para Khamzat, es que es tan confiado«, dijo Bisping. «Eso es porque está invicto, 13-0, seis nocauts, cinco sumisiones».

«The Count» continuó señalando que el estilo temerario de Chimaev puede conducir a la fatiga.

«Es una fuerza de la naturaleza que espera ‘matar a todo el mundo'», explicó Bisping. «Y cuando no puede hacerlo, se cansa, y es una especie de don y una maldición, ¿no? Porque si va a por ello, lo consigue la mayoría de las veces, ¿vale? Pero cuando no puede hacerlo, cuando no puede conseguir el final, ha puesto tanta energía ahí fuera, ha gastado tanto, que se cansa, y eso no es un insulto, es sólo la forma en que va «.

Bisping pasó a cuestionar cómo Chimaev manejará la amenaza planteada por «The Reaper».

«¿Qué hará en esta pelea? ¿Se lo toma con calma? ¿Se lo tomará con calma? preguntó Bisping. «Bueno, va a tener que ir a su ritmo, pero si va a su ritmo, puede que no consiga el final, y no rendirá como siempre…». ¿Y si vacía el depósito? ¿Qué pasa si da todo lo que tiene para conseguir ese final y Robert Whittaker sigue en pie? Podría estar jodido, ¿de acuerdo?»