Gunther tuvo una de las mejores actuaciones de todos los participantes del Royal Rumble 2023. O puede que la mejor, según apunta Jim Ross en un reciente episodio de Grilling JR cuando le pidieron que valorara lo que hizo el Campeón Intercontinental sobre el encordado. Entró como número uno al combate y fue el último eliminado después de haber estndo 1 hora y 11 minutos en el cuadrilátero, chocando con cada uno de los luchadores que participaron, eliminando a cinco de ellos, y contando algunas historias mientras tanto.

► Jim Ross alaba a Gunther

“Es un bicho raro, y tuvo una noche increíble, no hay duda al respecto. Probablemente la mejor noche de su carrera. Es discutible decir que Gunther fue el MVP de ese evento porque duró más de una hora. Pero es una máquina de lucha delgada y mezquina, de eso no hay duda. Así que también me quito el sombrero con él. Es genial ver a los luchadores tener la oportunidad de triunfar en un escenario importante, y su esfuerzo determina su éxito.

“Si eso es cierto, lo cual creo que es, Gunther tuvo una noche infernal. Tuvo una noche muy exitosa, aunque no ganó. Es una de esas situaciones clásicas en las que el tipo que pasa no siempre pasa, y en este escenario, creo completamente que Gunther pasó, aunque no ganó el Rumble. Así que es un prospecto interesante. Esperaría grandes cosas de él, especialmente después del sábado por la noche“.

¿Qué te pareció la actuación de Gunther en Royal Rumble 2023?