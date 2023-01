Gunther rompió un récord en Royal Rumble 2023

Royal Rumble 2023 inició con la lucha de 30 hombres, con Gunther y Sheamus iniciando como los números 1 y dos. Tras poco más de una hora de acción, Cody Rhodes, quien ingresó en el puesto número 30, eliminó a The Ring General y selló su boleto hacia WrestleMania 39, donde presumiblemente se enfrentará ante Roman Reigns.

Si bien Cody Rhodes es el hombre que se llevó la gloria al ganar el Royal Rumble, no cabe la menor duda que el MVP de ese combate de treinta hombres fue Gunther. El Campeón Intercontinental fue quien inició el combate y terminó siendo el último eliminado luego de una gran interacción con The American Nightmare al final.

Hay que agregar también que The Ring General fue el hombre que más eliminaciones logró durante el combate de treinta hombres, con cinco (Sheamus, Kofi Kingston, Xavier Woods, Drew McIntyre y Booker T). Sin embargo, aún más impresionante que eso fue el tiempo que estuvo en el ring. Dave Meltzer fue de los primeros en notar aquello en su cuenta de Twitter, indicando que había permanecido más de 71 minutos, logrando un histórico récord en ese rubro para un Royal Rumble tradicional. El tiempo oficial fue de 71 minutos y 42 segundos, que fue apenas cinco minutos menos que el tiempo que tuvo Daniel Bryan en WWE Greatest Royal Rumble, pero con 21 participantes más.

Cody won in 71 minutes eliminating Gunther, Gunther who started the match and set the record for longest time in a traditional Rumble. One of the best Rumbles

