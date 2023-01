Jim Ross revela que nunca fue fan de Royal Rumble

Ahora que se acerca Royal Rumble 2023, Jim Ross dice que nunca fue fan de las batallas reales. No concretamente de estas de 30 hombres y 30 mujeres que realiza la WWE sino en general de este tipo de combates. Lo explica en un reciente episodio de su Grilling JR.

► Jim Ross habla de Royal Rumble

“Mi problema siempre ha sido, en este sentido, nunca he sido un fanático de las batallas reales. He [visto] muchas de ellas, y a veces casi es vergonzoso estar en el ring con algunos talentos para los que solo es una noche de ocio. Solo se vuelven buenas al final. Simplemente no soy un gran fan … es como el Royal Rumble. Tiene que ser bueno todo el tiempo, y tienes que tener picos y valles, y tienes que cargarlo y descargarlo. Así es como logras que los muchachos evolucionen, a medida que entran y son devastadores y hacen grandes cosas. Pero no puedes mantener eso por una hora. Tienes que tener picos y valles. Habrá puntos lentos. Hay puntos muertos en esos combates porque es inevitable. Así que ya veremos. La producción de un Royal Rumble es realmente desafiante, y fue Pat Patterson quien tuvo la idea del Royal Rumble, creó el concepto, que es un tributo a Pat. Siempre será recordado por eso, como debe ser.

“Será interesante ver cómo funciona eso (Royal Rumble 2023). Pero hay muchas cosas interesantes para evaluar y ver, si vas a ver el Royal Rumble. Cómo está diseñado, deberías tener dos buenos momentos antes de obtener a los últimos cuatro o cinco muchachos. Patterson fue brillante en eso. Michael Hayes comenzó a ayudar, y Michael es brillante en ese sentido. Es una mente realmente creativa. Es difícil diseñar, es difícil producirlo, empieza por el final. ¿Quién quiere que gane? Luego trabaja hacia atrás“.

