3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 30 de noviembre 2023

WWE RAW 30 DE ENERO 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, el primero luego de Royal Rumble 2023, e iniciamos la construcción hacia Elimination Chamber. En el estelar, Cody Rhodes derrotó a Finn Bálor en una contienda individual.

WWE RAW 30 DE ENERO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – The Miz vs. Rick Boogs

Rick Boogs volvió, esa es la buena noticia; sin embargo, con The Miz luciendo un terno, no es que se podía esperar mucho. Nos recuerda un poco a la época de Vince McMahon.

► 2- Baron Corbin vs. Johnny Gargano

Baron Corbin impresiona a prácticamente nadie en este punto, y a Gargano se lo vio errático en un par de ocasiones. No hay mucho que agregar aquí.

► 1- Bronson Reed vs. Dolph Ziggler

Una lucha corta y en el que ambos estuvieron por debajo del nivel esperado, indistinto de lo predecible que podía ser el resultado. Ziggler ha dado mejores luchas.

LO MEJOR

► 3– Cody Rhodes vs. Finn Bálor

Empezó un poco lento, pero mejoró mucho hacia el final. La historia fue simple, pero efectiva, y la reaparición de Edge sugiere un eventual enfrentamiento contra el líder de The Judgment Day, avanzando un poco más en esa rivalidad. A pesar de no haber luchado en meses, Cody Rhodes ha demostrado en estas últimas 48 horas que no ha perdido el toque.

► 2- Se inicia el camino hacia Elimination Chamber

Ya se había anunciado previamente que el Campeonato de los Estados Unidos iba a ser defendido en Elmination Chamber, y ya se conocen a cuatro de los seis participantes; sin embargo, la ruta hacia el evento está yendo a un ritmo frenético, ya que se pudo conocer cuál será el segundo combate: seis luchadoras buscarán ser la retadora de Bianca Belair en WrestleMania 39.

► 1- Seth Rollins vs. Chad Gable

Fueron nueve minutos de mucha técnica, acción y drama. Chad Gable demuestra con cada presentación su calidad en el ring, y Seth Rollins ha estado luchando en un altísimo nivel ya por años. Lo único malo, el corte comercial que impidió que disfrutáramos más de este combate.