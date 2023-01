Cody Rhodes apareció como número treinta para salir victorioso del Royal Rumble 2023. Ahora irá a WrestleMania 39 a luchar contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. Solo quedaría que ganara el título mundial en el mayor escenario de todos ante la Superestrella número uno de la actualidad. Pero antes de ver cómo continúa su historia, nos detenemos en las palabras de Jim Ross sobre su triunfo, las cuales las comparte en un reciente episodio de su Grilling JR.

A dream has become reality at #RoyalRumble. Congratulations to the undeniable @CodyRhodes, you EARNED it. pic.twitter.com/v4YBiLYE2M — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Jim Ross alaba a Cody Rhodes

“Tenía compañía así que no verlo todo. Pero vi partes del evento. Me pareció que realizaron una producción increíble. Se veía genial, sonaba bien en mi televisor. Así que fue un evento interesante. Viertamente tengo que felicitar a Cody por ganar. No es una gran sorpresa, pero ¿eso importa? Era el tipo adecuado para el trabajo.

“Ahora podrá ayudar a la compañía a construir su camino a WrestleMania en unas pocas semanas. Así que me pareció que fue un buen espectáculo. Pensé que consiguieron crear algunos momentos. Pensé que era interesante que comenzaran con el combate Royal Rumble de los hombres. No tuve ningún problema con eso. Pensé que era una forma interesante de comenzar y captó mi atención desde el principio“.

REIGNS. RHODES. WRESTLEMANIA. Can @CodyRhodes dethrone @WWERomanReigns this April at #WrestleMania or will the Head of the Table reign supreme? pic.twitter.com/TuTzUCgBtc — WWE (@WWE) January 31, 2023

¿Qué te pareció la victoria de Cody Rhodes en Royal Rumble 2023?