Cuatro luchas anunciadas para el próximo WWE Raw

Atras queda Royal Rumble 2023. WWE comienza a preparar Elimination Chamber 2023. El Evento Premium del 18 de febrero ya está tomando forma tras haberse anunciado dos luchas dentro de la Cámara de la Eliminación, una por el Campeonato de Estados Unidos y otra para determinar a la contendiente al Campeonato Femenil Raw en WrestleMania 39. Y justamente las novedades que traemos ahora sobre el programa de la marca roja de la semana que vienen tienen mucha relación con ambos combates.

► El próximo WWE Raw

Candice LaRae, Michin, Carmella y Piper Niven se verán las caras en un choque a cuatro bandas para obtener un hueco dentro de la jaula. No será el último ya que todavía quedaría otro más así que puede que sean dos, en momentos distintos, las que entren. Pero cuando antes lo hagan mejor así que veremos quien es la próxima en conseguirlo. Es difícil señalar una favorita pero la cosa estaría entre Carmella y Piper Niven. La primera porque acaba de volver y la segunda porque acaba de cambiar de personaje. Aunque todas necesitan un empuje.

Damian Priest estará enfrentando a Angelo Dawkins mientras que Montez Ford estará haciendo lo propio con Elias. Los ganadores de ambos combates entrarán a la estructura metálica para luchar por el título de Austin Theory. Cualquiera diría que serán Priest y Ford quienes lo consigan.

La única lucha anunciada para el próximo Raw que no tiene relación, en principio, con Elimination Chamber es la que verá enfrentarse a Becky Lynch con Bayley en un Steel Cage Match. Aunque no sería una sorpresa que una de las dos entrara a la Cámara de la Eliminación. De hecho, las dos deberían hacerlo, pero parece que no será así.

You demanded it … and so did @BeckyLynchWWE! The Man gets @itsBayleyWWE in a Steel Cage Match next Monday on #WWERaw! pic.twitter.com/MYIKhY7F2u — WWE (@WWE) January 31, 2023

Reacciones a Monday Night Raw