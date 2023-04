Sin un gran rudo nunca puede haber un gran técnico. Y gracias a la popularidad de Roman Reigns, WWE ha tenido la ocasión de que, primero Sami Zayn, y luego Cody Rhodes, se alzaran como los “top babyfaces” de su producto. Pero ni Vince McMahon ni Triple H quieren que por ahora, Reigns pierda su estatus de campeón indiscutible.

Pocos estelares de WrestleMania han levantado más ampollas entre la comunidad luchística de internet que el que conjugaron Reigns y Rhodes en el último “Show de los Shows”, por acabar dejando otra defensa exitosa del samoano ante un retador que buscaba completar su muy personal arco narrativo en memoria de su padre.

“La vida no siempre es justa”, dijo Reigns tras el drama generalizado. Tanto, que el “hashtag” #firevince se hizo tendencia durante la semana pasada, tras comprobar cómo además, “The American Nightmare” era masacrado por Brock Lesnar en Raw.

Poco antes de WrestleMania 39, Jeff Jarrett, vía su podcast ‘My World’, consideraba como insostenible el estatus de Roman Reigns en el trono de WWE.

«Puedes utilizar la analogía de un show de televisión, una película o un espectáculo musical. Cuando sales de gira, más te vale que el vocalista esté en cada show. Es la realidad. Y cuando no lo tienes, el producto es menor. Por lo que entiendo, Cody habrá dicho: ‘Ponedme ahí, voy a trabajar como Cena , más que nadie’. Así que para mí no hay vuelta de hoja ».

«[…] Diré esto: si Roman no pierde, de verdad creo que perjudicaría más a Roman que a Cody . No es un secreto que Roman sólo trabaja en unos pocos shows . A ver, últimamente ha estado en Raw y SmackDown, pero durante mucho tiempo, sólo estuvo una vez por semana. En muchos aspectos, no creo que sea sostenible en esta industria . No lo es.

Y ahora, en la más reciente entrega de dicho podcast, Jarrett vuelve a resaltar el hándicap, a su juicio, que supone la condición de “part-timer” de Reigns.

«Mi instinto me dice que [la victoria de Rhodes] hubiera sido lo adecuado. No creo que hubiera perjudicado a Roman, no creo que hubiera perjudicado a The Bloodline.

«Si esperamos un año, no creo, porque esperamos ya un año, que haya tantos ojos puestos en el producto, que el producto crezca tanto como ha crecido exponencialmente. Todo ese, ‘No lo hicimos este año así que lo haremos el próximo año por A o por B, está por ver. Mi instinto me dice que perdieron una oportunidad. Tal vez me equivoque, pero tal vez esté en lo cierto.

«Veremos. Fue un combate tremendo, con un final tremendo. Y es divertido que muchos dijeran, ‘Oh, todas esas interferencias, nunca las harían en un combate por el título mundial’. Construyeron el combate y fue el estelar de la segunda noche de WrestleMania, y hubo interferencias de cinco personas […]

«Lo creativo es subjetivo. Sí, hacen muy buen negocio cuando Roman está en sus eventos en vivo […] pero Roman no está en todos los shows. Cody sí. Así que, ¿cómo serían esos números si Cody fuese a Wichita, Kansas, o incluso a un mercado secundario? Que dios bendiga a Roman por el calendario que tiene, se ha dejado el trasero y se lo ha ganado. Me quito el sombrero. Pero en cuanto a cifras de negocio, ¿no conseguiría Cody batir récords en ventas siendo campeón?»