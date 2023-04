Brian Cage ha firmado nuevo contrato con AEW/ROH

Aquellas declaraciones de Brian Cage el pasado verano, donde fuera de personaje sugirió que varios compañeros en AEW le envidiaban, hizo que viéramos como inevitable su marcha de la empresa, unido al descontento creativo expresado a través de su esposa, Melissa Santos.

Y Cage fue bastante locuaz al respecto, cuando quiso ofrecerse como rival de Bobby Lashley en WrestleMania 39, tras reportarse que no renovaría contrato con AEW más allá de marzo. Sin embargo, Lashley sólo hizo acto de presencia en “The Showcase of the Inmortals” para saludar y mostrar su trofeo de la batalla campal en memoria de André el Gigante.

Puede que al momento de lanzar dicho reto a Lashley, Cage previera su firma con WWE, rumorada desde hace varios meses. Porque ayer, supimos que como consecuencia de la venta de la empresa y el regreso de Vince McMahon, la contratación de Cage (y la de otros talentos) había quedado en “stand-by”.

Cage fue visto el pasado viernes en Rampage, endosando tremendo F10 a Darby Allin, al desvelarse que The Embassy y Mogul Affiliates ahora trabajan unidos. Asimismo, Cage compitió en el más reciente episodio “televisivo” de ROH, donde se deshizo de Ortiz. Evidencias de que Cage continuaba de algún modo vinculado a AEW/ROH.

Estatus que ahora se confirma, pues según Fightful, el ex Campeón FTW firmó nuevo contrato de larga duración con AEW/ROH en la presente semana. Aunque expone el medio estadounidense que no estamos ante una recogida de cable forzosa de Cage, sino que el gladiador vio con buenos ojos la oferta hecha por la casa Élite y decidió no cambiar de aires. Una convergencia de sucesos un tanto curiosa, la verdad sea dicha.

Veremos si Tony Khan tiene planes para Cage y The Embassy se convierte en una facción importante dentro de AEW o ROH. Cuanto menos, Cage sí que gozará de libertad a la hora de competir en la escena independiente, vía cerrada en WWE.

A statement has just been made by @swerveconfident and @briancagegmsi – it looks like #MogulAffiliates and #TheEmbassy have merged forces, laying waste to @DarbyAllin here on #AEWRampage LIVE on TNT! pic.twitter.com/RflzHyYH4g