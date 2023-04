La controversia en torno al Cody Rhodes vs. Roman Reigns en WrestleMania 39 se va calmando pero continúa siendo uno de los temas más candentes en lo relativo a la WWE. Continúa habiendo quienes no entienden que el American Nightmare no ganara el Campeonato Universal Indiscutible. Mientras que otros sí lo hacen. Entre estos últimos se encuentra Bully Ray. El miembro del Salón de la Fama estuvo compartiendo su opinión al respecto recientemente en Busted Open Radio.

> Bully Ray defiende el Cody Rhodes vs. Roman Reigns

“Si después de ver el documental de anoche no crees que WWE lo hizo bien, realmente no entiendes de qué se trata este negocio. No es casualidad que este documental se emitiera una semana después de WrestleMania.

“Salvo que Cody se lesione, Roman se lesione… Si mantienen el rumbo, esto será enorme para Cody. Si la gente hubiera obtenido lo que querían, él habría regresado a WrestleMania y también habría ganado WrestleMania. En el mundo de la WWE, en ese lapso de un año de Mania a Mania, ¿qué más habría podido hacer Cody Rhodes?

“Si hubieras escuchado a Cody [en el especial], yendo a la lucha en la jaula con Flair, si escuchas la forma en que Cody describe la historia, el ángulo y lo que estaba a punto de suceder en la recompensa, básicamente es preparando todo por lo que está a punto de pasar.

“Creo que ahora hay dos posibilidades para un gran momento de Cody Rhodes. Madison Square Garden… ¿te imaginas si hicieran un Monday Night Raw desde The Garden cerca de la misma fecha exacta [cuando Dusty venció a Billy Graham en 1977], y Cody lo ganara allí? Eso sería realmente emotivo”.

¿Estás de acuerdo con Bully Ray?