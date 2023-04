Roman Reigns, tras WrestleMania 39: “Lección vital”

“[…] Nosotros los decepcionamos. Le quitamos eso a Cody Rhodes. Roman Reigns le quitó eso a Cody Rhodes y a la audiencia. Culpan a Roman Reigns por eso y aprecian lo cerca que estuvo Cody y saben que la próxima vez que Cody suba al ring con Roman Reigns dirán: ‘este será el indicado’. Así es el negocio. Así es el negocio en su máxima expresión. Eso es promoción en su máxima expresión. Eso es narración en su máxima expresión. Eso es lo que quieres […]“. Así contestaba recientemente Paul Heyman al enojo del Universo WWE por la victoria de Roman Reigns en WrestleMania 39.

> Roman Reigns, un padre y un niño enojado

En una publicación en redes sociales hace unas horas ha sido el mismo Jefe Tribal quien lo ha hecho también. Aunque él ha sido más breve contestando a un video en el que vemos a un niño enojado con su triunfo así como a su padre festejándolo. El Campeón Universal Indiscutible WWE apunta a que está ayudando a los padres alrededor del mundo a enseñar una lección vital a sus hijos como es que la vida no es justa. Ciertamente no faltan quienes estén criticando lo sucedido en el Evento Premium el pasado fin de semana. Y ojalá todo el enfado fuera por el resultado en sí mismo y no por cómo se llevó a cabo.

Ahora veremos cómo continúa esta historia, aunque ambos luchadores no volverán a enfrentarse pronto, pues antes, como mínimo, el American Nightmare tendrá que vencer a Brock Lesnar. Y mientras tanto es de suponer que Roman Reigns tendrá otro contendiente. Al que derrotará, obviamente. Ninguna victoria suya en todo su reinado fue una sorpresa, salvo la de WrestleMania 39. Qué pena que otra vez fuera por The Bloodline, qué pena que otra vez se usara al árbitro, qué pena.

