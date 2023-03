Por primera vez desde que Drew McIntyre se plantara ante Roman Reigns en Clash at the Castle, existe una verdadera posibilidad de que “Tribal Chief” pierda su trono “indiscutible”. Este domingo, para poner el broche a WrestleMania 39, Cody Rhodes disputará el combate de su vida, con su padre Dusty en el corazón y un potencial cierre de arco narrativo.

Muchos consideran que así debería ocurrir como acto de justicia. Primero, porque Rhodes se ha convertido en un gran luchador técnico y su momento es ahora o nunca. Y segundo, porque Reigns lleva ya casi tres años dominando el panorama de WWE, aunque precisamente el samoano pase por el mejor momento de su carrera y lo ratings avalen tal estatus.

Jeff Jarrett es de los que bancan una victoria de Cody Rhodes. Y durante la última edición del podcast ‘My World’, el veterano va más allá en pos de exponer por qué un cambio titular resulta, a su juicio, necesario.

«No recuerdo un momento en que la industria haya tenido una oportunidad así. Cody, lo han posicionado, sí, es linaje, ganar un título que su padre nunca ganó. Eso es emocionante. Cody se fue y tal vez no tuvo el recorrido más exitoso. Empezó desde abajo, por toda la escena independiente, todo ese ancho de banda. Obviamente, la historia en AEW, no hace falta decirlo, es parte de su historia. Y vuelve y tiene la oportunidad. Mientras, al otro lado está un tipo que no ha sido derrotado en tres años. Estas oportunidades no se presentan muy a menudo.

«Diré esto: si Roman no pierde, de verdad creo que perjudicaría más a Roman que a Cody. No es un secreto que Roman sóo trabaja en unos pocos shows. A ver, últimamente ha estado en Raw y SmackDown, pero durante mucho tiempo, sólo estuvo una vez por semana. En muchos aspectos, no creo que sea sostenible en esta industria. No lo es.

«Puedes utilizar la analogía de un show de televisión, una película o un espectáculo musical. Cuando sales de gira, más te vale que el vocalista esté en cada show. Es la realidad. Y cuando no lo tienes, el producto es menor. Por lo que entiendo, Cody habrá dicho: ‘Ponedme ahí, voy a trabajar como Cena, más que nadie’. Así que para mí no hay vuelta de hoja».